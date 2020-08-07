3 سيناريوهات لعودة الجماهير إلى المدرجات

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تفيد متابعات «البيان الرياضي» في ما يخص عودة الجماهير إلى المدرجات مع ضربة بداية الموسم الجديد في سبتمبر المقبل، أن رابطة المحترفين قد رفعت توصياتها إلى اتحاد الكرة، لأخذ الموافقة من السلطات المعنية في الدولة بمكافحة جائحة «كورونا»، وتنفيذ المقترح الذي يحقق الأمن والسلامة لأفراد المجتمع.

وأكد مصدر مسؤول في رابطة المحترفين لـ«البيان الرياضي» فضّل عدم ذكره اسمه أن الرابطة رفعت 3 مقترحات إلى اتحاد الكرة، لعرضها على السلطات المعنية، في ما يخص إمكانية الحضور الجماهيري، وأن المقترحات والقرارات المزمع اتخاذها، ليست خاصة باتحاد الكرة أو الرابطة، بقدر ما هي قرارات تصدرها السلطات المعنية بمكافحة الوباء في الدولة، وأن دور الرابطة والاتحاد في تقديم التصورات، وأن الجميع يعمل باحترافية في ما يحقق الأمن والسلامة لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن بعض القرارات لن يتقبلها الشارع الرياضي، بدافع حبه للساحرة المستديرة، لكن السلطات المعنية واتحاد الكرة والرابطة همهم الشاغل الحد من انتشار الفيروس، وحماية أفراد المجتمع وضمان سلامته.

سيناريوهات

وأوضح المصدر أن الرابطة رفعت 3 اقتراحات إلى اتحاد الكرة الأول في ما يخص عودة الجماهير إلى الملاعب مع انطلاقة الموسم الجديد، الأول خوض المباريات بدون جماهير، والمقترح الثاني، حضور جماهيري مشروط ومحدد بنسبة من 30 وإلى 50%، والثالث هو الحضور الجماهيري بشكل طبيعي دون تحديد نسبة معينة، مع وضع تصور كامل بتنفيذ التدابير الاحترازية، وأن بعض هذه الاقتراحات ستعمم من جانب اتحاد الكرة بعد إتمام إجراءات الموافقة من جانب السلطات المعنية.

التغطية الإعلامية

وفي ما يخص الحضور الإعلامي وقيامه بمهام عمله خلال تغطية المباريات، وهل سيخضع لبعض القيود في ما يخص منطقة «المكس زون» المنطقة المختلطة، وحضور المؤتمرات الصحفية قبل وبعد المباراة قال المصدر إن الرابطة بالتنسيق مع اتحاد الكرة قد تقدما باقتراح وبرتوكول، إلى السلطات المعنية، يشمل ممثلي وسائل الإعلام، ومسؤولي تنظيم المباريات، واللاعبين، ويتوقع الرد من السلطات المعنية، الأسبوع المقبل، وستعمم القرارات على المؤسسات الإعلامية والأندية لتطبيقه، وفق شروط وضوابط محدده، مشيراً إلى أن البروتوكول المقدم، يدور في فلك تنفيذ كامل الأمور الاحترازية، بما فيها مسافة آمنة للتباعد، والسماح لعدد محدد للحضور، مؤكداً استمرارية المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة، والوجود الإعلامي في «المنطقة المختلطة»، لكن وفق وجود عدد محدد من الأشخاص. وفي ما يخص المباريات الودية خلال المعسكر الإعدادي الجاري حالياً لفرق دورينا قال المصدر : إن النادي يتقدم بطلب إلى اتحاد الكرة بخوض مباراة ودية مع طرف ما، وهذا الطلب يبحث من جانب السلطات المعنية، ويتسلم اتحاد الكرة الرد بالموافقة أو التأجيل.

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