النصر يقترب من التعاقد مع اللاعب الأجنبي الرابع

المصدر: دبي-علي الظاهري

تواصل شركة كرة القدم في نادي النصر مساعيها لتجهيز الفريق الأول للموسم الجديد الحافل بالعديد من التحديات والبطولات، أبرزها مسابقة دوري الخليج العربي، ويسعى المسؤولون في النادي واللجنة الفنية إلى حسم الملف الأبرز، وهو استكمال الرباعي الأجنبي بعد ضم ريان مينديز من الشارقة، واستمرار براندلي كواس وتوزيه.

وأكد عبدالرحمن محمد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم أن الجهود متواصلة من أجل استكمال حلقة الرباعي الأجنبي عبر ضم صانع ألعاب أو لاعب وسط، وسيتم الإعلان عن هوية المحترف الأجنبي الجديد في الأيام المقبلة، ونفى في تصريحات لبرنامج «ميركاتو» عبر قناة الشارقة الرياضية، وجود أي مفاوضات لضم حارس مرمى على خلفية ما تردد في الأيام الماضية عن اهتمام «العميد» بضم حارس مرمى جديد، موضحاً أن الثقة كبيرة بالمجموعة الحالية من حراس الفريق.

اسم مرشح

وكشف أن المدافع عبدالرحمن يوسف، الذي انتقل من الظفرة إلى النصر في الأيام الماضية، يعتبر من الأسماء التي كانت مرشحة للانضمام إلى صفوف «العميد» خصوصاً في ظل حاجة الفريق إلى لاعب مواطن يشغل هذا المركز بناء على التقرير الفني للمدرب، الذي طالب فيه بوجود لاعب بالمواصفات نفسها قادر على مساعدة زملائه الموجودين في المركز، وتم التفاوض لضم اللاعب، متمنياً كل التوفيق له في مشواره القادم مع «العميد». من جهة أخرى، يواصل النصر تحضيراته للموسم الجديد على فترتين صباحية ومسائية، ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يوتشيتش إلى رفع معدل جاهزية اللاعبين، فيما سيخوض الفريق سلسلة من التجارب الودية بعد استلام البروتوكول رسمياً الخاص بتنظيم المباريات الودية المقرر تعميمه على الأندية.

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