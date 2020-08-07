«تنفيذية الصالات» تناقش أجندة الموسم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعقد اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك جاني اجتماعاً مهماً في الخامسة من مساء الأحد في مقر اللجنة بالشارقة وذلك لمناقشة أجندة الموسم الجديد 2021-2020 وما تبقى من الموسم الماضي 2020 -2019 وهي مباريات البلاي اوف وبطولة الكأس وفتح باب تسجيل وقيد اللاعبين للموسم الجديد وتعقد اللجنة اجتماعاً عن بعد عبر تطبيق زوم مع ممثلي الأندية في الخامسة من مساء الاثنين القادم حسب تصريحات عمران عبدالله النعيمي أمين سر عام اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات ومشرف عام مسابقات كرة الصالات الذي أشاد بالجهود المبذولة من مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم لأجل الارتقاء باللعبة والعمل على تطويرها من موسم لآخر بفضل الجهود المبذولة من كافة أطراف اللعبة كما أشاد بتعاون الأندية مع اللجنة التنفيذية متمنياً التوفيق للجميع خلال الفترة القادمة خصوصاً أن اللعبة تستعد وتتأهب للدخول في الموسم الثاني عشر منذ إشهارها رسمياً.

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