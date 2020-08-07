راشد بن حميد يشارك في اجتماع «فيفا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم في الاجتماع التنسيقي الذي عقده الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم مع الاتحادات الوطنية لدول غرب آسيا عبر نظام الاتصال المرئي بمشاركة جياني انفانتينو رئيس «فيفا» والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي ورؤساء اتحادات الدول المعنية. وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن هذا الاجتماع سيضيف الكثير ويساعد على التعامل مع ظروف ما بعد كوفيد 19، كما أنه يؤكد أهمية التكاتف والتعاون بين الاتحادات الوطنية.

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