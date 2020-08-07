مناقشة استعدادات الموسم الجديد غداً

المصدر: دبي - العوضي النمر

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة كافة الإجراءات المتعلقة بانطلاقة النسخة الجديدة لدوري المحترفين والهواة، خلال اجتماعه غداً السبت بنظام الاتصال المرئي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حيث سيتم إقرار البروتوكول الصحي الخاص بالمباريات تمهيداً لتعميمه على الأندية للعمل بموجبه حفاظاً على صحة وسلامة اللاعبين، كما يطمئن مجلس الإدارة على تحضيرات الحكام للموسم الجديد، وتحضيرات الأبيض لاستكمال التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والعديد من الموضوعات المتعلقة بنشاط الاتحاد.

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