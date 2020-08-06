الظفرة.. 5 نجوم للموسم الجديد

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قدمت شركة الظفرة لكرة القدم امس الأول لاعبيها الجدد محمد إسماعيل، قادماً من الوحدة، وأحمد يسلم من بني ياس في صفقة انتقال حر، كما جددت عقود سعيد الكثيري، والمغربي عصام العدوة، والعماني عمران الجساسي.

حضر التقديم، عضو مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم أحمد عمران القبيسي رئيس اللجنة الفنية، المتحدث الرسمي للشركة، وعبد الرحيم جمعه مدير الفريق الأول وسعيد مسعود إداري الفريق.

من جانبه تمنى أحمد القبيسي موسماً متميزاً للخماسي، بتقديم الإضافة المطلوبة للفريق، بجانب زملائهم القدامى، وأوضح أن مجلس إدارة النادي يرى أن التجديد لسعيد الكثيري والمغربي عصام العدوه يأتي في إطار ما يتمتع به اللاعبان من خبرات ومستوى مميز مع الفريق خلال الموسمين الماضيين، وأشار إلى أن عمران الجساسي (24) عاماً والذي يلعب ضمن فئة المقيم يأتي ضمن خطة النادي في بناء فريق المستقبل بعد أن قدم اللاعب خلال موسمه الأول مع الظفرة مستوى متميزاً استطاع به حجز مكان في تشكيلة الفريق الأساسية في العديد من المباريات.

وتمنى القبيسي للاعبين أحمد يسلم (24) عاماً ومحمد إسماعيل الجنيبي (22) عاماً، التوفيق مع الفريق مؤكداً أن النادي وضع ثقته فيهما من خلال متابعة مستواهما في الموسم الماضي، وأنهما يتوافقان مع تكتيك الجهاز الفني.

في السياق نفسه تقدم الخماسي بالشكر إلى مجلس الإدارة، وأنهم سيعملون على ترجمة هذه الثقة الغالية ببذل أقصى جهد.

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