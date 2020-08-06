الحمرية يخوض 6 مباريات ودية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قررت إدارة نادي الحمرية خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي 6 مباريات ودية قبيل استئناف مباريات موسم دوري الهواة في الـ 11 من سبتمبر القادم بمباريات تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وسيلاقي الحمرية بدءاً من 22 أغسطس الجاري فريق دبا الفجيرة ثم يواجه حتا يوم 25 من نفس الشهر ويلتقي بالتعاون يوم 4 سبتمبر ثم يتوجه لملعب آل مكتوم يوم 5 القادم لمواجهة النصر فضلاً عن مواجهتين تحددان لاحقاً إحداهما مع فريق من دوري الخليج العربي.

وكشف جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية عن معسكر ينوي الجهاز الفني إقامته في الفجيرة اعتباراً من 15 أغسطس على أن يستمر لأسبوعين على أن تكون تدريبات الفريق بملعب اتحاد كلباء مشيراً إلى عودة المدرب التونسي غازي الغرايري من مسقط رأسه لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة لافتاً إلى أن اللاعبين عادوا للتمارين يوم 3 الجاري.

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