7 تعديلات مقترحة على «نظام» الرابطة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تفصلنا أيام قليلة عن اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1 لسنة 2020، لرابطة المحترفين لكرة القدم، والمحدد بيوم 13 أغسطس الجاري، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، اعتماد الكثير من الأمور المهمة، وفي مقدمتها اعتماد التعديلات السنوية على النظام الأساسي للرابطة، إلى جانب الاطلاع على تقارير نشاط الرابطة والخطة الاستراتيجية، والتصديق على البيانات المالية والميزانية للموسم الرياضي 2019-2020، واعتماد آلية توزيعات عوائد الرابطة على أعضاء الجمعية العمومية للموسمين 2020-2019 و2021-2020.

النظام الأساسي

تتضمن التعديلات السنوية على النظام الأساسي للرابطة، 7 تعديلات، بداية من التعريفات، بإطلاق اسم دوري تحت 21 سنة على دوري الرديف، ثم تعديل المادة 22، والخاصة بمجلس إدارة الاتحاد كسلطة تنفيذية مكونة من رئيس ونائب رئيس و5 أعضاء، على أن يتم انتخاب الرئيس ونائبه و3 أعضاء، ويقوم الرئيس بتعيين باقي الأعضاء، ليتم التعديل إلى قيام الرئيس بتعيين عضوين اثنين، يكون لهما صلاحيات الأعضاء المنتخبين، ليتناسب التعديل مع المواد الخاصة بتعيين باقي الأعضاء، ولبيان الصلاحيات للأعضاء المعينين عند اتخاذ القرارات.

31 فيما يتضمن اقتراح تعديل البندين 5 و6 من المادة 31 من النظام الأساسي، حول اختصاصات الجمعية العمومية، والخاصين بالتصديق على البيانات المالية، والتصديق على الميزانية، ليكون التعديل باعتماد البيانات المالية السنوية المدققة (الحساب الختامي)، وذلك ليتماشى مع مواعيد انعقاد الجمعية العمومية، والتي تكون خلال 61 يوماً من انتهاء الموسم، والتي لا يكون وقت انعقادها قد تم الانتهاء من إعداد الموازنة التقديرية للموسم القادم.

42 إضافة إلى تعديل البنود 8 و9 و10 و13 من المادة 42، والخاصة بجدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وتنص على عرض الميزانية الختامية والمراجعة وكشف حساب الأرباح والخسائر، والتصديق على البيانات المالية، والتصديق على الميزانية، وتعيين ثلاثة مدققين ماليين مستقلين بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة إن وجد، لتصبح تعيين المدققين الخارجيين المستقلين، واعتماد البيانات المالية السنوية المدققة (الحساب الختامي)، ليتماشى مع صلاحيات الجمعية العمومية في حال اعتماد التعديل.

1/53 كما طرحت المادة ٥٣/١ ، التي تنص على أنه يشكل مجلس إدارة الرابطة من رئيس، ونائب رئيس، وخمسة أعضاء، ويتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء من بين المرشحين الذين يتم اقتراحهم من قبل أعضاء الجمعية العمومية، على أن يقوم مجلس الإدارة بتعيين باقي الأعضاء من قبل المرشحين الخمسة الذين يحددهم الرئيس، لتصبح يشكل مجلس إدارة الرابطة من رئيس، ونائب رئيس، وخمسة أعضاء، ويتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء من بين المرشحين الذين يتم اقتراحهم من قبل أعضاء الجمعية العمومية على أن يقوم الرئيس بتعيين باقي الأعضاء، وتم تبرير طلب التعديل، لورود خطأ في النص كون المعتمد من الجمعية العمومية، واستناداً إلى نصوص المواد الأخرى من النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، ويقوم الرئيس بتعيين باقي الأعضاء.

3/54 يتم طرح المادة ٥٤/٣، والخاصة بشروط المرشحين لتعيينهم من قبل مجلس الإدارة، لتصبح شروط المعينين من قبل رئيس مجلس الإدارة، ليتماشى مع آلية التعيين المعتمدة.

56/‏1 بالنسبة للمادة ٥٦/١، فمقترح التعديل يقتصر على إعادة الصوغ لتسهيل النص، لتصبح يعقد مجلس الإدارة ما لا يقل عن 4 اجتماعات في الموسم الواحد، وبما لا يزيد على اجتماع واحد شهرياً، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.

59/‏1 سيتم عرض اقتراح لحذف البند 8 من المادة ٥٩/١، والخاصة باختصاصات مجلس الإدارة، والذي كان يتيح تعيين وإنهاء خدمات المدير التنفيذي للرابطة بناءً على اقتراح من الرئيس، وذلك كون رئيس مجلس الإدارة من يقوم بالتعامل بشكل مباشر مع المدير التنفيذي، والذي يعد رئيسه المباشر، وإضافة بندين يقضيان باعتماد الموازنة التقديرية، وإعداد البيانات المالية السنوية ورفعها إلى الجمعية العمومية ليتماشى مع تعديلات اختصاص الجمعية العمومية، وبالتالي تعديل المادة ٦٧/٧، والقاضية بأحقية مجلس إدارة الرابطة بالتوصية بتعيين أو إنهاء خدمات المدير التنفيذي، لتصبح من حق المجلس تعيين أو إنهاء خدمات المدير التنفيذي، وذلك ليتماشى مع تعديل صلاحيات مجلس الإدارة.

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