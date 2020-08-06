50 مشجعاً في تدريبات الوصل

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل حصته التدريبية في السادسة مساء اليوم، تحت قيادته الفنية بقيادة الروماني ريجيكامب، ومساعده الوطني سالم ربيع، وبحضور حميد يوسف عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم المشرف العام على الفريق، ويحسب للأصفر تكامل صفوفه من اللاعبين المواطنين والمحترفين الثلاثة ومثلهم الثلاثة من المحترفين بفئة المقيمين، وبعدد 31 لاعباً رغم غياب اللاعبين علي صالح وفابيو دي ليما لانضمامهم لصفوف منتخبنا الوطني.

وفي بادرة تحسب لإدارة الوصل وتعكس حرصها ووسط قناعتها بأهمية ومكانة جمهور الفهود ستمنح لـ50 مشجعاً من عشاق الإمبراطور حضور الحصة التدريبية بإستاد زعبيل، وخاصة أن الجمهور قد حالت الجائحة دون حضورهم ومتابعة فريقهم لأكثر من 4 شهور، وتمثل هذه المبادرة كخطوة أولى لعودة الجماهير للمدرجات، وتمثل بروفة جيدة لفريق العمل وكذلك لشركة الأمن الخاصة بالنادي، وبالتأكيد مع الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وعلى الراغبين بحضور التدريبات إرسال البيانات الشخصية مرفقة بنتيجة فحص «كوفيد 19» سلبية خلال 48 ساعة من استلام نتيجة الفحص.

تأجيل الودية

وفي هذا السياق كان من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية مع أحد الفرق المحلية بنهاية هذا الأسبوع، ولعدم إصدار بروتوكول عودة المباريات الودية من قبل اتحاد كرة القدم والجهات الرياضية صاحبة القرار تم تأجيل هذه المباراة، والتي يحرص الجهاز الفني على إقامة مثل هذه المباريات للوقوف على مدى ما وصل إليه الفريق خلال مرحلة الإعداد الأولى.

ومن جانبه أشاد راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، بالتزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما ثمن الحضور المميز بجميع لاعبي فريق كرة القدم خلال التدريبات اليومية التي يخضع لها الفريق ضمن محطات الإعداد للموسم الجديد، وشدد على أهمية هذه المرحلة التي ألقت الجائحة بظلالها على العالم بجميع مناشطه ومنها الرياضة.

جاء ذلك أول من أمس عندما حرص على متابعة الحصص التدريبية التي يخوضها الفريق في بداية الأسبوع الرابع من محطات إعداد الفهود للموسم الجديد، والتي سبقها التأكد من سلامة جميع اللاعبين خلال اجتيازهم بنجاح الفحوصات الأسبوعية والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية للجائحة وفقاً لـ«البروتوكول» الصحي الذي وضعه اتحاد الإمارات لكرة القدم لجميع فرق الدولة، وفي إطار تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا».

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