5 تجارب ودية لحتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

كشف ناصر الفلاسي مدير فريق حتا، عن أن برنامج الإعداد للفريق الأول يتضمن نحو 5 تجارب في إطار تحضيراته للموسم الجديد ودوري الخليج العربي، وقال إن ملامح المباريات الودية ستتضح بعد استلام تعميم البروتوكول الصحي من اتحاد الكرة، حيث يواصل الفريق التدريبات عبر مجموعات وعمل «تقسيمة»، مشيراً إلى أنه تم حسم ملف المعسكر الخارجي بصورة نهائية وصرفوا النظر عن السفر لإقامة معسكر خارجي في ظل الظروف الراهنة والآثار الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأشاد الفلاسي بالمكاسب الفنية لمعسكر الفريق الأول الذي أقيم في دبي واستمر لمدة أسبوع قبل عيد الأضحى المبارك وكان المعسكر إيجابياً خصوصاً وأنه يعتبر فرصة للتعرف إلى اللاعبين الجدد الذين تم تدعيم الفريق بهم في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من الإعداد ستكون في حتا لمدة أسبوع ثم سيعود الفريق لخوض معسكر آخر في دبي.

اللاعبون الأجانب

وعن التأخر في التعاقد مع اللاعبين الأجانب، قال الفلاسي إن إدارة النادي بالتعاون مع الجهاز الفني تواصل العمل لاستقطاب أفضل العناصر القادرة على تلبية تطلعات واحتياجات الفريق في الموسم المقبل، وسيكون الاتجاه نحو التعاقد مع لاعبين لم يغيبوا عن الملاعب بسبب توقف النشاط الرياضي واتجهت الأنظار نحو الدوريات المستمرة مما سيجعل اللاعب في أتم الجاهزية وسيسهم في انسجامه بصورة سريعة مع الفريق.

وأشار الفلاسي إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب كريستوس كونتيس لديه انطباع جيد وراض عن اللاعبين المواطنين الجدد الذين تم التعاقد معهم في الفترة الماضية، ويسعى حالياً إلى إعداد توليفة مناسبة ستكون مكتملة بعد التعاقد مع المحترفين الأجانب المتوقع وصول اثنين منهم في الأسبوع المقبل إضافة إلى إمكانية تدعيم الفريق بعناصر مميزة من اللاعبين المواطنين في حال الحصول على خيارات مناسبة.

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