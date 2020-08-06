5 صالات تشارك في «تجديف الشارقة الافتراضي»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تفتح خمس صالات رياضية في الدولة أبوابها للمشاركين في فعالية «تجديف الشارقة الافتراضي» التي تنطلق الأحد المقبل، وتستمر حتى الخامس من سبتمبر المقبل، بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وشركة القدرة للخدمات الرياضية، ضمن مبادرات وفعاليات المجلس الافتراضية خلال الفترة الحالية، وفي إطار الشراكة والتعاون مع المراكز والصالات الرياضية في الدولة والاستفادة من هذه الصالات في كل ما يتعلق بأنشطة وفعاليات المجلس وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

حرص

وقال ياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية: في إطار الحرص على إنجاح فعالية تجديف الشارقة الافتراضي وبعد عدد من المناقشات الإيجابية خلال الفترة السابقة، تم التنسيق والتعاون مع عدد من الصالات الرياضية لإدراج هذا النشاط ضمن أنشطة صالاتهم اليومية والاستفادة من الأجهزة المتوفرة في هذه الصالات، سواء في الإمارة الباسمة أو في الإمارات المختلفة، وإتاحة الفرصة لمن يرغب في المشاركة في هذه الفعالية وتسجيل مشاركته، ونشكر الصالات الرياضية التي وافقت على فتح أبوابها للمشاركين في فعالية المجلس وهي صالات «إي اتش سنتر» وأولمبيا والصالة الكبرى في إمارة الشارقة وصالة الرشاقة الرياضية في رأس الخيمة وصالة باور فت في إمارة دبي.

وأضاف: يمكن لجميع الراغبين بالمشاركة في هذه الفعالية ولا تتوفر لديهم الأجهزة الخاصة بالتجديف في منازلهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للفعالية www.eevents.ae/rowing ومن ثم الذهاب إلى إحدى هذه الصالات والتدريب بشكل مجاني وتصوير شاشة الجهاز لإظهار المدة أو المسافة المقطوعة وهي 3000 متر أو 30 دقيقة على جهاز التجديف الداخلي ورفع بياناته الشخصية والصورة على الصفحة المخصصة للنتائج بعد استلام الرابط في موعد أقصاه السبت الخامس من سبتمبر 2020.

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