انطلاق دورة تأهيل الحكام للموسم الجديد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

انطلقت أمس محاور دورة حكام المجموعة الثانية والحكام الواعدين التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمشاركة 57 حكماً، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد. وتأتي الدورة التي تقام على مدار يومين ضمن مساعي لجنة الحكام لتأهيل حكام المجموعة الثانية والواعدين لإدارة مباريات الموسم الكروي الجديد 2020 – 2021 الذي سينطلق اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل. وتشمل الدورة محاور عدة أهمها التعديلات الجديدة التي طرأت على اللعبة والمعتمدة من الفيفا واستعراض بعض الحالات التحكيمية وتفسيرها، إلى جانب بعض النقاط الخاصة بالتأهيل الفني والبدني والنفسي للحكام خلال إدارة المباريات.

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