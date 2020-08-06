36.000.000 درهم تكاليف معسكرات وفرتها الأندية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

لجأت أندية المحترفين إلى المعسكرات داخل الدولة تحضيراً للموسم المقبل، بسبب ظروف السفر الصعبة إلى خارج الإمارات في ظل جائحة فيروس «كورونا». ورغم السلبيات الكثيرة التي تحدث عنها البعض لتلك المعسكرات الداخلية في ظل ظروف الطقس الحار والرطوبة العالية إلا أن هناك أيضاً العديد من الإيجابيات، وأبرزها توفير ميزانيات مالية كبيرة كانت تنفق على التحضيرات خارج الدولة، وتصل تقريباً إلى 36 مليون درهم، وفق تقديرات «البيان الرياضي» من خلال التواصل مع مسؤول سابق في أحد أندية المحترفين.

ميزانية

أوضح المسؤول السابق، أن متوسط ميزانية المعسكر الخارجي يبلغ تقريباً 3 ملايين درهم للنادي الواحد من أندية المحترفين، وتزيد التكلفة أو تنقص حسب إمكانيات وطموحات النادي، فمن يسعى للحفاظ فقط على بقائه في دوري المحترفين، تكون تكلفة معسكره الخارجي أقل، ومن ينافس على الألقاب، ينفق بسخاء على المعسكر الخارجي، وهناك أندية تقيم معسكرها الخارجي في دولتين مختلفتين، وتلعب عدداً أكبر من المباريات الودية. وكشف المسؤول أن متوسط تكلفة المعسكر الداخلي لليوم الواحد يمكن أن يصل إلى 20 ألف درهم لبعثة مكونة من 50 فرداً، مما يعني وصول متوسط تكلفة المعسكر الداخلي للنادي إلى 400 ألف درهم، ومتوسط تكلفة معسكرات أندية المحترفين الـ14 إلى 6 ملايين درهم، وبالتالي يكون الفارق بين تكلفة المعسكرات الداخلية والخارجية 36 مليون درهم، وكلها أمور تقريبية تحتمل الزيادة أو النقصان.

تكلفة

الجدير بالذكر أن تكلفة المعسكر الخارجي تنقسم إلى قسمين، والأول تكلفة سفر البعثة، والتي تختلف حول عدد التذاكر ونوعيتها أو كون السفر على متن طائرة خاصة، والقسم الثاني يتكلف به المتعهد الذي يتم التعاقد معه لتوفير أماكن الإقامة، والتي دائماً ما تكون في قرى وفنادق رياضية، إلى جانب توفير ملاعب التدريب، وصالات الجيم، وجدول لعدد من المباريات الودية التي تختلف تكلفتها حسب المنافس، وهناك مباريات لا تكلف سوى نفقات طاقم التحكيم فقط.

أما المعسكر الداخلي، فلا يتضمن نفقات السفر بالطائرة، لأن الانتقال يكون عبر وسائل مواصلات متوفرة لدى النادي مثل الباصات أو سيارات اللاعبين، وعادة ما يكون التدريب على ملاعب وفي صالات جيم مجانية، وحتى المباريات الودية لا تكلف إلا نفقات أطقم التحكيم، والتي يتم الاتفاق عليها مع اتحاد الكرة، وكذلك نفقات الإقامة في الفندق للفريق، وهو الأمر الذي يمكن التحكم فيه باختيار الفندق المناسب لميزانية كل نادي.

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