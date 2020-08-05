رسمياً.. جواو بيدرو لاعباً لـ"السماوي"

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أعلنت شركة بني ياس لكرة القدم عن ضم مهاجم الظفرة، البرازيلي جواو بيدرو، على سبيل الإعارة.

وبالتعاقد، أكمل "السماوي" عقد الأجانب الأربعة، بوجود الصربي ساشا، والأرجنتيني سواريز، ومواطنه خمينيز الذي تم التعاقد معه أخيراً، وينتظر أن ينضم بيدرو إلى تدريبات الفريق اليوم، نظراً إلى وجوده داخل الدولة.

يذكر أن "البيان الرياضي" قد انفرد بنشر الخبر قبل 3 أسابيع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز