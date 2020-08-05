رسمياً.. جواو بيدرو لاعباً لـ"السماوي"
أعلنت شركة بني ياس لكرة القدم عن ضم مهاجم الظفرة، البرازيلي جواو بيدرو، على سبيل الإعارة.
وبالتعاقد، أكمل "السماوي" عقد الأجانب الأربعة، بوجود الصربي ساشا، والأرجنتيني سواريز، ومواطنه خمينيز الذي تم التعاقد معه أخيراً، وينتظر أن ينضم بيدرو إلى تدريبات الفريق اليوم، نظراً إلى وجوده داخل الدولة.
يذكر أن "البيان الرياضي" قد انفرد بنشر الخبر قبل 3 أسابيع.
رسمياً.. #جواو_بيدرو لاعباً لـ #السماويhttps://t.co/kXor5dysJR#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/sHvi8pImEO— البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 5, 2020
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