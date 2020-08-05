الإمارات يجدد عقود الأجانب.. والمدرب جوجيكا مستمر

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

جددت إدارة نادي الإمارات عقد مدرب الفريق المقدوني جوجيكا لموسم آخر إلى جانب تجديد عقدي الثنائي الأجنبي الكولومبي تومبي ريس والبرازيلي ديجو كوستا حتى نهاية الموسم الكروي المقبل 2020-2021.

ومن المنتظر وصول أجانب الفريق خلال الساعات المقبلة للانضمام لتدريبات الصقور والمشاركة في معسكر الفريق الذي سيسبق انطلاقة الموسم بمباريات تمهيدي كاس رئيس الدولة ويستمر المعسكر لـ 20 يوماً في إمارة دبي.

من ناحية أخرى ينتظر الجهاز الفني لفريق الإمارات موافقة اتحاد الكرة على المباراة الودية التي تجمع الصقور بعجمان بملعب الامارات في رأس الخيمة والمقرر لها غداً الخميس.

وبحسب البيانات، فإنه من المقرر أيضا إرسال نحو عشرة أطباء طوارئ فرنسيين إلى بيروت في أسرع وقت ممكن لدعم المستشفيات هناك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز