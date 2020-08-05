إعادة تشكيل شركة كرة القدم بنادي كلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

عقد مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء اجتماعه الأول بعد صدور إعادة تشكيله برئاسة علي كانو اللوغاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وقدم علي كانو الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، على الثقة الغالية التي أولاها لهم بإعادة ترشيحهم من جديد لتولي أمور شركة كرة القدم بالنادي، مشيراً إلى أن الشكر موصول لسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الإمارة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

كما أشاد كانو بدعم وجهود رئيس النادي الشيخ سعيد بن صقر القاسمي ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي للنادي، وقال: "لا ننسى دور مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي لدعمه لقطاع الرياضة في الإمارة".

وتم توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء، إذ اختير محمد مطر الزعابي نائباً لرئيس الشركة، وأحمد صالح المختن مديراً مالياً ومسؤولاً عن قطاع الخدمات المساندة، فيما بقي كل من محمد عبد الله الزعابي مشرفاً على الفريق الأول ومسؤولاً عن التعاقدات، وماجد المراشدة مستشاراً قانونياً ونائباً لمسؤول التعاقدات، وسيكون الكابتن فيصل البيرق مشرفاً على فرق المراحل السنية، وسيتولى عبد العزيز اللوغاني مهمة الإشراف على أكاديمية كرة القدم، وعيسى موسى بن هويدن رئيساً للجنة الإعلامية والمجتمعية ومقرر الشركة.

ووجّه اللوغاني الشكر للأعضاء السابقين، وهم محمد اليماحي، لانتخابه عضواً لدى رابطة المحترفين الإماراتية، وصالح محمد الوشاحي وسليمان المغني اللذان اعتذرا عن الاستمرار في عضوية الشركة لأسباب تتعلق بظروفهم الخاصة التي تحول دون وجودهم في النادي.

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