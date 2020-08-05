حمد إبراهيم: أتطلع إلى العودة من بوابة حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد حمد إبراهيم لاعب فريق حتا، أنه يتطلع إلى العودة بقوة إلى «المستطيل الأخضر» من بوابة حتا الذي انتقل إليه أخيراً معاراً من نادي الشارقة، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من الجميع في ناديه الجديد، وكشف أن انتقاله إلى حتا جاء بناءً على طلب من المدرب اليوناني كريستوس كونتيس، مما يعطيه حافزاً أكبر لتقديم الإضافة المطلوبة للفريق في مهمته بدوري الخليج العربي في الموسم المقبل، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده مع حتا وسيكون على قدر التحدي والمسؤولية ولن يخيّب ظن الجميع في محطته الجديدة.

وأشاد حمد إبراهيم في حديثه لـ «البيان الرياضي»، بالأجواء المميزة في حتا منذ انضمامه إلى تدريبات الفريق في المعسكر، حيث يملك الفريق مجموعة من العناصر المميزة القادرة على تلبية طموحات وتطلعات «الإعصار» في الموسم الجديد، مشيراً إلى أن المدرب كونتيس يتميز بمجموعة من الخصائص والصفات، ولديه «كاريزما» قوية، كما أنه عاشق للساحرة المستديرة، فضلاً عن دقته في التعرف على كل التفاصيل الفنية للاعب، وقدرته على الكشف عن الخامات الجيدة.

رؤية

وأوضح حمد إبراهيم أنه ابتعد عن الملاعب لعامين في نادي الشارقة بناءً على رؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري، وله كل الاحترام والتقدير، ولكل مدرب وجهة نظر مختلفة في التشكيلة، ويعتبر هذا الأمر وارداً وطبيعياً في عالم كرة القدم، ورغم أن مشاركاته كانت محدودة بواقع مباراتين في عهد العنبري، إلا أنه كان يشارك ضمن التشكيلة الأساسية مع البرتغالي جوزيه بيسيرو. وقال إن هذه الإعارة تعتبر هي الثالثة بعد تجربته مع دبا الفجيرة في الموسم قبل الماضي ثم الحمرية في موسم «كورونا».

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