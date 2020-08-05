معسكر خارجي لقضاة الملاعب في صربيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تُواصل لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم تحضيراتها لتجهيز قضاة الملاعب للموسم الكروي الجديد 2020 - 2021 الذي سينطلق اعتباراً من سبتمبر المقبل، حيث قامت اللجنة بوضع برنامج متكامل بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة من خلال إقامة عدد من الدورات والورش والندوات التحكيمية وأداء تدريبات لياقة بدنية باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة وذلك عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد.

ترتيبات

وأنهت اللجنة كافة الترتيبات الخاصة بإقامة معسكر خارجي لقضاة الملاعب للفترة من 10 حتى 25 أغسطس الجاري في صربيا بمشاركة 67 حكماً من حكام الفريق الأول.

كما اعتمدت اللجنة إقامة دورة تقنية الفيديو (VAR) خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس الجاري لجميع حكام الفريق الأول، ومعسكر داخلي لحكام المجموعة الثانية والحكام الواعدين خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس الجاري، ومعسكرات داخلية أخرى لحكام المراحل السنية والمستجدين على ثلاثة مجموعات وذلك في شهر سبتمبر المقبل.

وقال علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام إن برنامج إعداد الموسم الجديد يسير حسب الخطة التي وضعتها اللجنة بالتنسيق مع إدارة الحكام، بعد فترة من التوقف نتيجة جائحة «كورونا»، مؤكداً حرص واهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة على تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بالصافرة الإماراتية.

وأضاف البدواوي أن اختيار صربيا مقراً لإقامة المعسكر جاء كذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة كما هو الحال لمعسكر المنتخب الوطني الأول، مشدداً على أن اللجنة وضعت كافة الاحتياطات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المعتمدة في بروتوكول العودة إلى التدريبات.

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