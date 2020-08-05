انطلاقة موسم «لاليغا» من مدينة دبي الرياضية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت أكاديمية لاليغا في الإمارات والتي أطلقتها رابطة الدوري الإسباني (لاليغا) في الدولة لتكون الذراع الكشفية لأقوى دوري في العالم في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق موسم 2020 - 2021 في مقرها الجديد بمدينة دبي الرياضية.

وتعليقاً على انتقال أكاديمية لاليغا إلى مدينة دبي الرياضية قالت مايتي فينتورا، المدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط: «يسعدنا أن نُقدم معايير لاليغا التدريبية في مدينة دبي الرياضية وذلك من خلال انتقال أكاديمية لاليغا إلى مقرها الجديد في المدينة».

وأضافت: «إن المرافق الرائعة التي تحظى بها مدينة دبي الرياضية ستمكننا من تقديم أفضل التدريبات للاعبين الشباب وإعدادهم بشكل مثالي على يد مُدربي لاليغا بما يتماشى مع التزام أكاديمية لاليغا بدورها المحوري في تعزيز كفاءات المواهب الوطنية الشابة».

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