الفجيرة يعسكر في أبوظبي

المصدر: (متابعة - محمد فضل)

انتظم الفريق الأول للكرة بنادي الفجيرة بمعسكره المغلق بفندق نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي وذلك بحضور أكثر من 25 لاعباً، وتضمنت تدريبات المعسكر تدريبات إحماء وتقوية عضلات بالصالة الرياضية بالفندق إلى جانب تدريبات كرة بملعب النادي.

قاد التدريبات المدرب الصربي غوران، الذي أبدى ارتياحه للمعسكر الداخلي، ومساهمته في استفادة اللاعبين، ويستمر المعسكر حتى يوم 12 أغسطس الجاري ليبدأ بعدها الذئاب فترة الإعداد الثالثة والأخيرة، والتي من المنتظر استمراريتها حتى موعد بدء الموسم الكروي الجديد.

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