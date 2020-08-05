بطل «الثانية» مهدد بالغياب عن دوري «الأولى»

المصدر: دبي - العوضي النمر

تشير متابعات «البيان الرياضي» إلى أن فريق كواترو بطل أول نسخة من دوري الدرجة الثانية، يواجه صعوبات في الإجراءات الإدارية المطلوبة منه من قبل اتحاد الكرة من أجل المشاركة في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، وبناءً على تلك الصعوبات ستكون فرص مشاركته في دوري الدرجة الأولى ضئيلة للغاية حتى الآن، وربما تكون منعدمة، حيث من المتوقع أن يكتفي بالمشاركة مرة أخرى في دوري الثانية خلال الموسم الجديد، في واحدة من المفاجآت الكروية غير المتوقعة، بعد الضجة التي شهدها الشارع الكروي لإعلان تتويجه بلقب بطل دوري الثانية رغم إلغاء كافة مسابقات الموسم إثر جائحة كورونا «كوفيد 19».

وكان اتحاد الكرة قد توج فريق كواترو بدرع النسخة الأولى من مسابقة دوري الدرجة الثانية، وجاء تتويج فريق كواترو بلقب المسابقة بعد جمعه 38 نقطة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين.

الفلاح يسابق الزمن

فيما يسابق فريق الفلاح الزمن من أجل إنهاء كافة الإجراءات الإدارية التي اشترطها اتحاد الكرة للمشاركة في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، مثل إشهار النادي رسمياً من هيئة الرياضة والمشاركة في مسابقتين للمراحل السنية والتقيد بإجراءات القيد والتسجيل ووجود ملعب رسمي تقام عليه المباريات، وقطع الفلاح شوطاً مهماً في إنهاء الإجراءات، لتزداد فرص مشاركته في دوري الأولى خلال الموسم المقبل.

12 فريقاً

ووفق الوضع الحالي من المتوقع أن يكون عدد فرق دوري الدرجة الأولى خلال الموسم المقبل 12 فريقاً في حال أنهى الفلاح كافة إجراءات المشاركة، وبناء على ذلك سيتم تحديد موعد إجراء القرعة لمسابقة دوري الأولى وكافة المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة.

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قد حددت مواعيد انطلاق مسابقات الدرجة الأولى «الهواة» للفريق الأول والمراحل السنية للموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021، حيث ستبدأ مسابقات الفريق الأول اعتباراً من 25 سبتمبر المقبل بالتصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، فيما ستنطلق مسابقات المراحل السنية اعتباراً من 18 سبتمبر بمسابقة الأشبال تحت 14 سنة، وستقوم لجنة المسابقات بإرسال تفاصيل أجندة كافة المسابقات الخاصة بالفريق الأول والمراحل السنية للموسم الجديد للأندية قريباً.

شروط المشاركة

يذكر أن اتحاد الكرة قد استطلع موقف الأندية من المشاركة في دوري الدرجة الأولى «الهواة» خلال الموسم المقبل، من أجل الاستعداد لوضع رزنامة الموسم الجديد، وانطلاق المنافسات الرسمية، بعد أن تم إلغاء منافسات الموسم الحالي بناء على تداعيات جائحة كورونا «كوفيد 19»، وتلقت الأمانة العامة موافقة 11 فريقاً على المشاركة، وربطت 3 أندية قرار مشاركتها في دوري الأولى خلال الموسم المقبل بمنحها دعماً مادياً من الاتحاد يغطي تكلفة المشاركة، وهي أندية رأس الخيمة والرمس والجزيرة الحمراء، ومن المقرر تحويل رغبة هذه الأندية إلى مجلس الإدارة للبت فيه والموافقة على تقديم دعم مادي لهم من عدمه.

يذكر أن اتحاد الكرة مستمر في تقديم الدعم الشهري، الذي يقدمه لأربعة أندية في دوري الدرجة الأولى «الهواة» هي، مسافي والجزيرة الحمراء والرمس والعربي، بواقع 200 ألف درهم شهرياً، حرصاً من الاتحاد على أن تقوم تلك الأندية بتأدية رسالتها على الوجه الأكمل وتسيير نشاطها بما يخدم شباب تلك الأندية.

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