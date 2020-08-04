استقالة رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات

المصدر: متابعة - محمد فضل

قدّم محمود الشمسي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، استقالته من منصبه، ليلحق بمحمد إسماعيل، رئيس شركة كرة القدم نائب رئيس مجلس الإدارة، الذي سبق أن تقدم باستقالته قبل شهر، عقب إعلان قرار عمومية رابطة دوري الخليج العربي إلغاء الموسم الكروي الأخير بعدم صعود أي نادٍ من دوري الدرجة الأولى لدوري الخليج العربي.

وعقب اعتذار محمود الشمسي، اليوم، عن إكمال مهامه بالنادي، يعتبر مجلس إدارة نادي الإمارات مستقيلاً تلقائياً بكامله بناءً على لائحة النادي.

ومن المنتظر تشكيل لجنة لتسيير أمور النادي في غضون ايام.

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