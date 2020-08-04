الوحدة يدشن معسكره الداخلي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

دشن فريق الكرة الأول بنادي الوحدة الفترة الإعدادية الثانية والتي تشمل المعسكر الإعدادي الداخلي، في العاصمة أبوظبي، بقيادة مدرب الفريق الهولندي مترك فوتا والجهاز الفني والطبي المساعد، ويقيم الفريق بفندق الوحدة غراند مليينيوم، وستجرى التدريبات الجماعية على استاد آل نهيان وملعب أكاديمية النادي بالشهامة بالتناوب، وكانت بداية إعداد العنابي عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، بتمارين خفيفة، شملت حصتين تدريبيتين على الصالة المغطاة والملعب.

ووجد خلال التدريبات جميع اللاعبين باستثناء الخماسي الدولي محمد الشامسي، خميس إسماعيل، محمد برغش، فارس جمعة، وخليل إبراهيم المنضمين إلى تجمع المنتخب الوطني الأول بمدينة العين، في المعسكر الإعدادي الجاري واستعداداً للسفر إلى صربيا، لخوض التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، كما وجد القائد إسماعيل مطر، والرباعي الأجنبي الكوري لي ميونغ والكنغولي خوسيه موبوكو الموجودون مع الفريق منذ الموسم الماضي إضافة إلى الثنائي الجديد السلوفيني تيم متافز والبرازيلي هنريكي لوفانور.

وديات

في السياق نفسه ينتظر الوحدة اعتماد البروتوكول الخاص بخوض المباريات الودية من جانب اتحاد الكرة، للكشف عن هوية الأندية المحلية التي سيواجهها الوحدة ودياً، ومن المتوقع خوض وديات متدرجة المستوى، للكشف عن جهوزية ومستويات اللاعبين، وأيضاً منحهم الفرصة الكافية للتأقلم مع الأسلوب التكتيكي للمدرسة الهولندية، وقد اعتاد الفريق فعلياً التأقلم مع هذه المدرسة من خلال الهولنديين تين كات وشتاين، اللذين قادا العنابي خلال الموسمين الماضيين.

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