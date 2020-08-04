الوصل «كامل العدد» بعد إجازة العيد

المصدر: دبي: فائز بجبوج

شهد اليوم الأول لعودة الوصل للتحضيرات للموسم الكروي الجديد، بعد إجازة العيد، وجود 33 لاعباً، مثلوا كامل منظومة الأصفر، بمشاركة المحترف فابيو ليما، إلى جانب علي صالح وعلي سالمين، وجميع اللاعبين المواطنين والمحترفين الأربعة والثلاثة بفئة المقيمين.

جاء ذلك، أول من أمس، عندما قاد الروماني ريجيكامب المدير الفني للفريق، إلى جانب بقية أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، وبحضور محمد العامري المدير التنفيذي للنادي، بعد أن قضى الجميع ثلاثة أيام بين الأهل والأحبة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخضع جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع القائمين على الفريق للفحوصات، التي تستهدف الاطمئنان على سلامة وصحة الجميع أسبوعياً، والتي تأتي وفقاً لـ«البروتوكول» الصحي الذي وضعه اتحاد الإمارات لكرة القدم لجميع فرق الدولة، وفي إطار تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا».

تكثيف التدريبات

ويواصل الأصفر تدريباته اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية على أرض ملاعبه خلال هذه المحطة، والتي تأتي استكمالاً للأسابيع الثلاثة، التي خاضها الفريق بشكل متدرج في التدريبات، حيث شهد الأسبوع الأول التدريب خلال الفترة المسائية، وفي الأسبوع الثاني تم تكثيف المران من خلال التدرج لرفع معدلات اللياقة البدنية، وخضع اللاعبون لتدريب يومي، صباحي ومسائي والأسبوع الثالث مسائي، وسيتم تكثيف التدريب في هذا الأسبوع للإسراع في رفع معدلات اللياقة البدنية بخوض التدريبات الصباحية والمسائية يومياً مع زيادة جرعة التدريب، إضافة إلى التعامل مع الكرة، من خلال تشكيلات جماعية مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

مباريات ودية

ومن المتوقع أن يعلن الجهاز الفني للفريق خلال نهاية هذا الأسبوع عن المحطة المقبلة، وبالتأكيد عن إقامة بعض المباريات الودية مع الفرق المحلية وفق الظروف المتاحة، للوقوف مبدئياً على مدى الاستفادة من فترات الإعداد للموسم الجديد، والتي انطلقت في التاسع من شهر سبتمبر الماضي.

وبعد أن حرص كل من اللاعبين علي صالح وفابيو دي ليما على الوجود ضمن الحصة التدريبية التي أقيمت، أول من أمس، التحق أمس كلاهما بصفوف المنتخب الوطني بمدينة العين، والذي يستعد لإقامة معسكره الخارجي، والمقرر إقامته خلال الفترة من 5 ولغاية 23 أغسطس الجاري، والتي تأتي في إطار مشوار الأبيض ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لـ «مونديال» 2022، وكأس آسيا 2023.

كما يواصل علي سالمين تدريباته اليومية، ضمن صفوف الوصل.

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