بني ياس يطلب استعارة بيدرو مهاجم الظفرة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

علم «البيان الرياضي» أن شركة بني ياس لكرة القدم تقدمت بعرض رسمي إلى الظفرة بطلب لاستعارة المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، وأن المفاوضات دخلت في مرحلتها الأخيرة، وفي حال نجاح الصفقة فإن السماوي سيكمل عقد الأجانب الأربعة، بوجود الصربي ساشا، والأرجنتيني سواريز، ومواطنه خمينيز الذي تم التعاقد معه الأسبوع الماضي.

في السياق نفسه دشن بني ياس أول من أمس أول حصة تدريبية، بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وخضع الفريق لحصة استشفائية تمهيداً لمواصلة البرنامج الأسبوعي للتدريبات، وأجرى الفريق حصته التدريبية الأولى بوجود جميع اللاعبين المواطنين والمقيمين، إضافة إلى الصربي ساشا، عدا الأرجنتيني سواريز ومواطنه خمينيز، اللذين يوجدان في بلدهما، ولم ينضما بعد إلى «السماوي» وذلك بسبب توقف حركة الطيران الأرجنتيني، بسبب جائحة كورونا.

برنامج

ومن المقرر أن يخضع الفريق الأول لحصتين تدريبيتين الأولى في تمام العاشرة والنصف بالصالة الرياضية، والثانية في السادسة مساءً بالملعب الرئيس، وتتركز التدريبات على الجانب البدني، والتخلص من الآثار السلبية لجائحة كورونا والتي أدت إلى توقف النشاط الرياضي مدة 4 أشهر، والتزام اللاعبين المنازل، ما أفقد لاعبي دورينا جزءاً من لياقتهم البدنية، كما أدت إلى زيادة الوزن، وهذه الظاهرة تنطبق على جميع أنديتنا، لأن التدريبات الفردية التي كانت تؤدى في المنزل من جانب اللاعبين غير كافية، وساهمت بقدر لا يزيد على 35% بحسب المختصين، ولذلك فإن الأجهزة الفنية والطبية واختصاصيي التغذية يبذلون جهداً كبيراً لرفع معدلات اللياقة البدنية، والرجوع بوزن اللاعبين إلى النسب الطبيعية، ويعد شهر أغسطس الجاري مفصلياً في الإعداد البدني، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد أول سبتمبر القادم.

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