رازوفيتش يقود تدريبات الظفرة

المصدر: (أبوظبي- محمد محسن)

قاد الصربي فوك رازوفيتش وجهازه المساعد، أول حصة تدريبية للفريق الأول، بعد استيفائه مدة الحجر الصحي، وعقب عودته من بلاده وفق البروتوكول الصحي المنصوص عليه في هذا الشأن.

وأجرى الفريق الحصة التدربية الأولى، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، على ملعبه الفرعي، بمنطقة الزعفرانة بأبوظبي. ودخل فريق كرة القدم الأول في معسكر مفتوح، استعداداً لضربة بداية الموسم الجديد أول سبتمبر، ويتدرب اللاعبين على فترتين صباحية ومسائية، كما تبحث شركة كرة القدم عن أداء مباريات ودية محلية، من أندية أبوظبي والإمارات الشمالية، والتي تعسكر في أبوظبي، وفق البروتوكول المنصوص عليه من جانب اتحاد الكرة ورابطة المحترفين.

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