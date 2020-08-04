الرابطة تحدد مواعيد مباريات الدوري والكأس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين مواعيد مباريات مسابقات دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً (الرديف)، لموسم 2020 - 2021، وذلك عقب اجتماع تنسيقي مع ممثلي القنوات المالكة للحقوق أبوظبي، دبي والشارقة الرياضية، والذي عقد بتقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وستكون ضربة بداية الموسم الرياضي الجديد 2020 ـ 2021 ببطولة كأس الخليج العربي بنظامها الجديد، حيث تقام الأدوار التمهيدية في جولتين، الأولى في 3 و4 سبتمبر 2020، ثم الثانية يومي 1 و2 أكتوبر 2020 وستشهد الجولة الأولى إقامة ثلاث مباريات في يومها الأول، حيث يستضيف اتحاد كلباء فريق الجزيرة في 7:00 مساءً، وفي التوقيت نفسه تقام مباراة شباب الأهلي والظفرة، ويختتم اليوم الأول للجولة بلقاء الفجيرة وعجمان في 9:30 مساءً.

وفي اليوم الثاني للجولة، تقام مباراتان في السابعة مساءً، حتا وبني ياس، والعين وخورفكان، وتختتم الجولة بمباراة الوحدة والوصل في 9:30 مساءً.

أما دوري الخليج العربي، فسينطلق بإقامة الجولة الأولى أيام (9-10-11 سبتمبر)، ويستضيف في يومها الأول اتحاد كلباء شباب الأهلي في 6:45 مساءً، ثم يحل حتا ضيفاً على الوحدة في التاسعة والنصف مساء اليوم نفسه، وتتواصل منافسات الجولة الأولى بمباراتين في اليوم الثاني (10 سبتمبر)، وتجمع الأولى الفجيرة والشارقة في 6:45 مساءً، وتليها مباراة العين وخورفكان في 9:30 مساءً.

وتختتم الجولة بإقامة 3 مباريات في اليوم الثالث ، ويحل عجمان ضيفاً على الظفرة في 6:45 مساءً، وفي التوقيت نفسه يستضيف الوصل فريق بني ياس، تليهما مباراة النصر والجزيرة في 9:30 مساء.

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