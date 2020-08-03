منتخبنا الوطني كامل العدد في دار الزين

المصدر: العين- البيان الرياضي

أدى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، أولى حصصه التدريبية في ستاد هزاع بن زايد، ضمن تجمعه الحالي المقام في مدينة العين، استعداداً للسفر إلى صربيا، مساء يوم بعد غد الأربعاء، حيث المعسكر الخارجي تأهباً للمباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستقام في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وشارك في تدريبات اليوم، التي قادها المدير الفني الكولومبي خورخي لويس بينتو 28 لاعباً هم: خالد عيسى، علي خصيف، محمد الشامسي، خالد السناني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، يوسف جابر، خليفة الحمادي، فارس جمعة، محمد أحمد، وليد عباس، إسماعيل أحمد، ماجد حسن، طارق أحمد، خميس إسماعيل، عبدالله رمضان، أحمد برمان، فابيو دي ليما، بندر الأحبابي، علي صالح، خالد باوزير، خليل إبراهيم، عمر عبدالرحمن، خلفان مبارك، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي، أحمد خليل.

وقال محمد عبيد حماد مشرف المنتخب الوطني: إن الأبيض سيواصل تدريباته في مدينة العين حتى موعد السفر إلى صربيا المقرر، مساء يوم بعد غد الأربعاء، على متن طائرة خاصة، مشيراً إلى انتهاء كل الترتيبات الخاصة بالسفر وفقاً للبروتوكول المعتمد من الجهات المختصة بالدولة، حيث أجرى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبون فحوصات الكشف عن «كورونا»، للتأكد من سلامتهم وفقاً للإجراءات المتبعة.

وحول القائمة التي ستغادر إلى المعسكر أوضح حماد أن الجهاز الفني حرص على الاعتماد على الأسماء نفسها، التي كانت حاضرة في التجمع الماضي مع وجود تغييرات طفيفة لظروف مختلفة، منها استدعاء حارس الظفرة خالد السناني ومدافع الوحدة فارس جمعة ولاعب وسط الشارقة خالد باوزير ولاعب وسط الوحدة خليل إبراهيم بدلاً عن الحارس عادل الحوسني، والمدافع محمد مرزوق ولاعب الوسط علي سالمين بداعي الإصابة وحاجتهم للراحة والعلاج، حيث فضل الجهاز الفني أن يُكمل الثلاثي برنامجهم العلاجي مع أنديتهم.

وفي ما يتعلق بمهاجم نادي العين كايو كانيدو أكد مشرف المنتخب الوطني أن اللاعب يقضي حالياً الأيام الأخيرة من فترة الحجر الصحي، بعد أن جاءت نتيجة الفحص، التي أجريت له حين قدومه من إجازته إلى الدولة إيجابية، وبانتظار نتيجة المسحة الثانية، مشيراً إلى أن اللاعب سيكون جاهزاً للعودة إلى أداء التدريبات مع ناديه قريباً، وسيتم استدعاؤه للمنتخب فور جاهزيته الكاملة.

وتوجه حماد بالشكر إلى الأندية على تعاونها المستمر والدائم مع المنتخب الوطني، مشيداً كذلك بالتزام اللاعبين، وحرصهم على تنفيذ برنامج التدريبات بكل جدية وحيوية ونشاط.

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