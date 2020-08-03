رابطة المحترفين تعلن مواعيد مباريات دوري وكأس الخليج العربي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، مواعيد مباريات مسابقات دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً (الرديف)، لموسم 2020-2021، وذلك عقب اجتماع تنسيقي مع ممثلي القنوات المالكة للحقوق أبوظبي، دبي والشارقة الرياضية، والذي عقد بتقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وترأس الاجتماع حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، وحضره وليد الحوسني المدير التنفيذي، وموظفو الإدارات المعنية وممثلو القنوات الناقلة، وتم خلاله مناقشة المواعيد المقترحة للمباريات على ضوء نتائج قرعة الموسم الرياضي التي أقيمت في 18 يوليو الجاري.

وستكون ضربة بداية الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 ببطولة كأس الخليج العربي بنظامها الجديد، حيث تقام الأدوار التمهيدية في جولتين، الأولى في 3 و4 سبتمبر 2020، ثم الثانية يومي 1 و2 أكتوبر 2020

وستشهد الجولة الأولى إقامة ثلاث مباريات في يومها الأول، حيث يستضيف اتحاد كلباء فريق الجزيرة في 7:00 مساءً، وفي التوقيت نفسه تقام مباراة شباب الأهلي والظفرة، ويختتم اليوم الأول للجولة بلقاء الفجيرة وعجمان في 9:30 مساءً.

وفي اليوم الثاني للجولة، تقام مباراتان في السابعة مساءً، حتا وبني ياس، والعين وخورفكان، وتختتم الجولة بمباراة الوحدة والوصل في 9:30 مساءً.

نظام جديد

وحسب نظام المسابقة الجديد، يصعد فريق الشارقة بطل دوري الخليج العربي موسم 2018-2019، والنصر بطل كأس الخليج العربي موسم 2019-2020، للدور ربع النهائي مباشرة.

أما بطولة دوري الخليج العربي، فستنطلق في 9 سبتمبر 2020، بإقامة الجولة الأولى على مدار ثلاثة أيام (9-10-11 سبتمبر)، ويستضيف في يومها الأول اتحاد كلباء فريق شباب الأهلي في 6:45 مساءً، ثم يحل حتا ضيفاً على الوحدة في التاسعة والنصف مساء اليوم نفسه، وتتواصل منافسات الجولة الأولى بمباراتين في اليوم الثاني (10 سبتمبر)، وتجمع الأولى الفجيرة والشارقة في 6:45 مساءً، وتليها مباراة العين وخورفكان في 9:30 مساءً.

وتختتم الجولة بإقامة ثلاث مباريات في اليوم الثالث (11 سبتمبر)، ويحل عجمان ضيفاً على الظفرة في 6:45 مساءً، وفي التوقيت نفسه يستضيف الوصل فريق بني ياس، تليهما مباراة النصر والجزيرة في 9:30 مساء.

ومن المقرر أن يختتم الدور الأول من بطولة دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 13 يومي 1 و2 يناير 2021.

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