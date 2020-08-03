32 لاعباً ينتظمون بمعسكر كلباء

المصدر: كلباء- محمد فضل

دخل الفريق الأول للكرة بنادي اتحاد كلباء المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وذلك بإقامة معسكر داخلي مغلق لمدة أسبوعين بنادي كلباء، وضم المعسكر 32 لاعباً إلى جانب الجهازين الفني، بقيادة المدرب الأورغوياني خورخي داسيلفا، ليتأهب بعدها الفريق للمشاركة خلال الدورة الرباعية، والتي ينظمها نادي الشارقة، بمشاركة 4 فرق هي الشارقة، كلباء، خورفكان، عجمان.

وكشف علي كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء أن إقامة المعسكر في نادي اتحاد كلباء جاء بناء على مُعطيات عدة، أهمها استحالة سفر الفريق للخارج في ظل الظُروف الحالية، التي أحدثها فيروس «كورونا» علاوة على بداية تحسن الطقس في مدينة كلباء خصوصاً في الفترتين المسائية والصباحية موعد تجمع اللاعبين لبدء التمارين.

اختيار

وفي ما يتعلق بإكمال ملف الأجانب قال كانو: الجهاز الفني استقر على أسماء اللاعبين الأجنبيين المرشحين للانضمام لقائمة النمور، وسيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً بعد اكتمال كل المفاوضات معهما بشكل نهائي،

ودعا كانو كل لاعبي كلباء إلى ضرورة الالتزام بمواعيد بدء التدريبات ومضاعفة الجهد من أجل الاستفادة من الحصص التدريبية ومن فترة المعسكر الداخلي، بعد أن تعذر قيام المعسكر الخارجي بسبب جائحة «كورونا».

كما كشف كانو عن تصعيد 4 لاعبين من فريق الشباب وهم: ياسر حسن، فهد باروت، عبد الله فيصل، عمر ذياب، وذلك اتباعاً لسياسة النادي في دعم المواهب الشابة، وإعطائهم الفرصة لإثبات جدارتهم وأحقيتهم في تمثيل الفريق.

القائمة

وتضم قائمة المعسكر الداخلي لكلباء 32 لاعباً هم: جمال عبد الله، يوسف الزعابي، خالد البلوشي، محمد حسين، سلطان الزعابي، محمد الشحي، عبد السلام محمد، منصور البلوشي، ماجد راشد، عيسى أحمد، محمد سبيل، أحمد لطفي، سانتيني، يعقوب الحوسني، داؤد علي، فهد سبيل، عمر الخديم، سلطان الزعابي، خالد الشحي، واندرسون، ملابا، أسامة الشال، وليد عمبر، حسن يوسف، جويل، ناصر عبد الهادي، إبراهيم سرحان، أحمد عامر، بالإضافة لللاعبين الشباب الأربعة وهم: ياسر حسن، فهد باروت، عبد الله فيصل، عمر ذياب.

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