«العميد» يتدرب في الصالة المغلقة

المصدر: دبي - علي الظاهري

استأنف فريق النصر تدريباته بعد راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين بقيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، وأدى الفريق التمارين في صالة اللياقة البدنية المغلقة بحضور معظم اللاعبين، ويغيب عن تحضيرات «العميد» طارق أحمد وسبيستيان تيغالي بسبب التحاقهما بمعسكر منتخبنا.

كما شهدت التدريبات تواجد الثنائي البرازيلي جابرييل فالينتيني وغلوبير دوس سانتوس اللذين تم قيدهما في صفوف «العميد» الموسم الماضي في خانة المقيمين، إضافة إلى الثلاثي الأجنبي ريان مينديز والبرتغالي توزي والهولندي براندلي كواس.

ويبحث العميد عن تجارب ودية في الأيام المقبلة مع أندية محلية بعد أن تم صرف النظر عن السفر إلى معسكر خارجي، وسيتم الكشف عن هوية الأندية بعد استلام تعميم اتحاد الكرة الجديد الخاص ببروتوكول المباريات الودية، وسيتضمن برنامج «العميد» خوض عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى والقوة، والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق الانسجام والوصول باللاعبين إلى «الفورمة المطلوبة»، خاصة في ظل التعاقد مع لاعبين جدد آخرهم اللاعب عبد الرحمن يوسف القادم من الظفرة الذي انضم إلى التدريبات بعد التعاقد معه لمدة 3 مواسم إلى جانب ريان مينديز وسبيستيان تيغالي إلى جانب بقية اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم في الفترة المقبلة.

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