كايو يعلن إصابته بفيروس كورونا

المصدر: العين- البيان الرياضي

أعلن المهاجم الدولي كايو كانيدو عبر حسابه الرسمي بانستغرام عن إيجابية فحص كورونا الذي خضع له، مؤكداً أنه كان في طريقه للدولة قبل اكتشاف إصابته بالفيروس، وعبّر اللاعب عن شكره وتقديره لكل من سأل عن صحته، موضحاً أنه يتمتع بصحة جيدة، وينتظر إجراء فحص ثانٍ على أمل أن تظهر النتيجة سلبية.

وكان من المفترض أن يظهر اللاعب المنضم أخيراً إلى قائمة المنتخب الوطني الإماراتي في تدريبات العين التي انطلقت منتصف يوليو الماضي غير إن اكتشاف إصابته بالفيروس المستجد حالت دون حضوره في الموعد المحدد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز