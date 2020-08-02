دبا الفجيرة يكرم الجيش الأبيض

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أخضع دبا الفجيرة لاعبي الفريق الأول للفحوص الطبية تأهباً لانطلاقة التدريبات اعتباراً من غد بملعب النادي في الساحل الشرقي.

وحضر المرحلة الأولى لتدشين الفحوصات أحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس الإدارة، وراشد بن عبود المدير التنفيذي للنادي بحضور عدد كبير من لاعبي الفريق الأول والإداريين والعاملين بالنادي.

بدوره وجه أحمد الضنحاني الشكر للأطقم الطبية، التي أسهمت بقدر كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقام الظنحاني بتكريم الأطقم الطبية والفنيين والممرضين من العاملين بالقطاع الصحي.

على صعيد متصل يدشن لاعبو النواخذة غداً فترة الإعداد الداخلي، والتي يتخللها فترة معسكر داخلي يحدد لاحقاً، كما يكثف النادي بحثه عن الأجنبي الثاني، الذي سينضم إلى زميله البرازيلي برونو، الذي تم التعاقد معه قبل شهر.

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