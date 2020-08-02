شباب الأهلي يتصدّر الأندية الخليجية المدمجة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يتصدر شباب الأهلي مشهد الأندية المدمجة في تاريخ الكرة الخليجية، بعدما ظهر الكيان الجديد في مايو 2017، بقرار دمج ناديي الشباب، ودبي مع الأهلي، في الكيان الجديد، بتقرير استعرض من خلاله موقع «آس آرابيا»، أبرز الأندية التي تم دمجها، وفي مقدمتها عدد من الأندية الإماراتية.

شباب الأهلي

تأسس النادي الأهلي السابق في سبتمبر عام 1970، إثر اندماج ناديي الوحدة والشباب، وتعود قصة دمج الناديين إلى رحلة خارجية، قام بها نادي الوحدة إلى مصر، وارتأت إدارة نادي الوحدة، أن تستعين ببعض لاعبي وإداري نادي الشباب، والذي كان قد تأسس عام 1958، وبعد العودة من الرحلة الخارجية تم طرح دمج الناديين ليكونا فريقاً قوياً، يمكنه أن ينافس الأندية الأخرى، وعام 1974 انضم إلى النادي الأهلي نادي النجاح، ليطلق على النادي لقب «الفرسان»، فيما تأسس نادي الشباب السابق عام 1972، تحت اسم الخليج، والذي خرج إلى النور أيضاً من قرار مماثل بعد دمجه مع النادي العربي، ليطلق لاحقاً على الكيان الجديد اسم نادي الشباب العربي، وأشهر رسمياً في مارس 1974، ولقب بـ«الجوارح»، وتمكن من الفوز أعوام 1982 و1989 و1993 و1997 بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتوج بطلاً للدوري أعوام 1989 و1995 و2008، وكأس المحترفين عام 2010، كما فاز بالبطولة الخليجية للأندية الأبطال عامي 1992 و2010،

وأطلق على نادي دبي السابق، لقب «الأسود»، وهو ناد حديث، تأسس عام 1995، وأشهر رسمياً بعد عامين، وأفضل ما حققه النادي هو الفوز بدوري الدرجة الأولى «الهواة» موسم 2005-2006.

الشارقة

واستعرض موقع «آس آرابيا»، ظهور نادي الشارقة بعد أن دمج نادي الشعب معه، ليكون العملاق الجديد، الذي نجح في اقتناص درع الدوري في الموسم التالي مباشرة، عندما توج بطلاً لدوري الخليج العربي في الموسم الماضي (2018-2019)، ونادي الشعب لقب بـ«الكوماندوز»، وكان مقره بإمارة الشارقة، وأشهر رسمياً عام 1974.

كما تناول الموقع، تأسيس نادي الإمارات، بعدما تم دمج ناديي الوحدة والفلاح عام 1974، ودمج ناديي الاتحاد والوحدة، وسمي بعد ذلك بنادي أبوظبي، وناديي الإمارات وأبوظبي في نادي سمي بعد ذلك بالوحدة في عام 1984، ودمج نادي الخالدية، الذي تأسس في عام 1969 مع نادي البطين في عام 1973، وتم إنشاء نادي الجزيرة، أما نادي العين ، فظهر للنور في عام 1968، ثم في عام 1970 انفصل بعض أعضاء النادي، وقام بإنشاء نادي التضامن، وبعد 4 سنوات تم دمج الناديين مرة أخرى.

أندية السعودية

أشار الموقع كذلك إلى تأسيس نادي الشباب السعودي عام 1947، وكان في البداية يسمى نادي شباب الرياض، وذلك حتى عام 1968، وانضم إليه كل من ناديي النجمة والمريخ بقرار من الاتحاد السعودي، والذي أصبح بعدها تحت المسمى المعروف نادي الشباب، وفي عام 1957 انفصل أيضاً أحد المؤسسين، مع بعض اللاعبين في فريق الشباب، وقتذاك وأسسوا نادي الأولمبي، والذي أصبح بعد ذلك نادي الهلال.

تحوّل

كان أول فريق لكرة القدم في الخبر، هو الفريق الأهلي، وأسسه الشباب من أبناء الخبر، الذين كانوا يعملون في إحدى الشركات آنذاك، وبعد 8 أعوام تحول اسم الفريق إلى الهلال وتزايد أعداد أعضاء الفريق، ما أدي إلى تكوين فريق آخر هو فريق النهضة في 1946، واستمر التنافس بين الهلال والنهضة، وبعد ذلك تحول اسم النهضة إلى الاتحاد، ثم بعد ذلك تم دمج مجموعة من الفرق، وهي الشباب والأهلي والنجاح والنهضة والاتحاد والهلال في فريقين فقط، وهما الشعلة والوحدة.

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