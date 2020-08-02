كلباء يبدأ مرحلة الإعداد الثانية غداً

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

قررت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء انطلاقة فترة الإعداد الثانية من يوم غد وتستمر حتى يوم 12 أغسطس الجاري حيث يتخللها معسكر داخلي ليكون الانتقال بعدها للمرحلة الثالثة التي تتضمن المشاركة في البطولة الودية المصغرة بمشاركة الشارقة منظم البطولة إلى جانب كلباء وخورفكان وعجمان.

من ناحية أخرى أكد محمد عبدالله الزعابي المشرف على فريق اتحاد كلباء أهمية الدورة الرباعية الودية التي تسبق انطلاقة الموسم في سبتمبر المقبل مشيراً إلى أن الدورة الرباعية مفيدة للأجهزة الفنية للفرق الأربعة التي أعلنت مشاركتها فيها.

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