بروتوكول المباريات يعطّل الوديات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تنتظر الأندية إصدار اتحاد الكرة الإماراتي لبروتوكول المباريات، لبدء تنفيذ المرحلة الثانية الأهم من برنامج التحضيرات للموسم الجديد، والمتضمن خوض عدد من المباريات الودية متدرجة القوة، لتحقيق الانسجام والوصول باللاعبين إلى معدلات اللياقة البدنية المطلوبة لخوض المباريات الرسمية.

ومع بقاء 30 يوماً على انطلاق الموسم الجديد (2020-2021)، بمباريات كأس الخليج العربي، لا تزال الأندية تتطلع إلى صدور بروتوكول المباريات الودية، إذ يتوقع أن يخوض كل ناد من 4 إلى 6 مباريات ودية، خلال تلك الأيام المتبقية على الانطلاقة، وفي ظل التأخر الحالي في إصدار البروتوكول، ينتظر أن يتم تقليص عدد تلك المواجهات الودية.

والأمر حدث بالفعل بعدما قرر شباب الأهلي وحتا إلغاء المباراة الودية، التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي، لعدم صدور البروتوكول، وهي مباراة كانت مقررة ضمن 6 مباريات ودية، تم الاتفاق على خوضها من قبل إدارة «فرسان دبي»، بينما خاطب فيه نادي عجمان، اتحاد الكرة الإماراتي، لمعرفة مصير مباراته الودية يوم الخميس المقبل أمام فريق الإمارات.

فيما تتواصل تدريبات الأندية بشكل منتظم، وفق البرتوكول المعمم من قبل اتحاد الكرة على أندية الدولة، لخوض التدريبات وفق إجراءات احترازية لحماية اللاعبين، في الوقت الذي اتخذت فيه كل أندية الدولة تقريباً، قرارها بعدم إقامة معسكرات خارجية، لصعوبة السفر الحالية، في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الكثير من الدول لمواجهة تفشي فيروس «كورونا».

يذكر أن المعسكرات الخارجية لا تقتصر على التدريبات فقط، ولكن لابد من تنظيم عدد من المباريات الودية، وهو أمر صعب توفره في ظل الظروف الحالية، إضافة إلى غياب اللاعبين الدوليين عن أغلب برنامج تحضيرات الأندية، ولذا كان التوجه الأكبر باقتصار التحضيرات على المعسكرات الداخلية فقط، مع توفير مباريات ودية مع أندية من الدولة.







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