8 مفاتيح لنجاح بينتو مع «الأبيض»

المصدر: دبي - علي الظاهري

تنتظر الكولومبي خورخي لويس بينتو، مدرب منتخبنا الوطني الأول، مهمة صعبة في مشوار التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

حيث يسعى المدرب الكولومبي إلى تحقيق حلم «الأبيض» في الصعود للمونديال عبر اجتياز الخطوة الأولى بنجاح التي تحتاج إلى العمل وفق نقاط مهمة حسب ما حددها مدربون وخبراء في كرة الإمارات من خلال نصائح موجهة للمدرب الجديد.

ولن يكون الطريق إلى المونديال مفروشاً بالورود أمام بينتو الذي يملك خبرات كبيرة في تدريب المنتخبات، أبرزها إشرافه على تدريب منتخب كوستاريكا الذي قاده إلى ربع نهائي مونديال 2014 إلى جانب منتخبي كولومبيا وهندوراس، إلا أن الوضع يبدو مختلفاً في تجربته الأولى خليجياً وعربياً خاصة بعد توقف النشاط لأشهر طويلة.

فضلاً عن احتلال «الأبيض» المركز الرابع في المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية برصيد 6 نقاط وتنتظره 4 مباريات: ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام. «البيان الرياضي» استطلع آراء المدربين بشأن الخطوات التي يجب على المدرب الكولومبي التركيز عليها من أجل النجاح مع الأبيض، فكانت الحصيلة 8 نصائح أساسية ومفاتيح لنجاح المدرب الكولومبي في مهمته مع «الأبيض».

عدم الاستماع للآراء

بداية أكد الدكتور عبد الله مسفر مدرب المنتخب الأولمبي الأسبق، أن المدرب بينتو مطالب بعدة مهام ونقاط فنية تحتاج إلى التركيز عليها من خلال تكوين قاعدة بيانات من واقع مشاهدة حية ومباشرة بعيداً عن الاستماع للآراء، حيث مر على المنتخب في العامين الماضيين 3 مدربين كانوا دائماً ما يستمعون للآخرين.

1 - أصحاب الخبرة

وأضاف مسفر النقطة الأولى هي الخبرة، فنحن حالياً لسنا في مرحلة بناء للمنتخب، وإنما نحتاج في هذه المرحلة إلى اللاعبين من أصحاب الخبرة القادرين على تحمل الضغوطات في المباريات، لا سيما وأن وضع الأبيض غير جيد في التصفيات وسيمر بضغوطات عالية.

2 - تجارب كثيرة

وأشار مسفر إلى أن المدرب مطالب بخوض أكبر عدد من التجارب والمباريات الودية من أجل الحصول على رؤية شاملة وفكرة عامة عن جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة، إضافة إلى الاعتماد على المجموعة التي سيركز عليها في المباريات الرسمية، مما يجعل المدرب مطالباً بإعداد برنامج جيد وإعطائه من قبل اتحاد الكرة فترة عمل كافية لتجربة اللاعبين والوصول إلى الأسلوب المناسب في اللعب.

3 - مراجعة المباريات

وأضاف مسفر إن مدرب «الأبيض» مطالب أيضاً بمراجعة بصرية لمباريات منتخبنا الوطني في الفترة الماضية عبر أشرطة الفيديو، إضافة إلى العودة لمباريات «الأبيض» قبل عامين بسبب وجود تغييرات في آخر سنتين شهدت تجربة العديد من اللاعبين، وبالعودة إلى تلك الفترة يمكن التعرف على شكل المنتخب مع القائمة السابقة لتدعيمه بأسماء جديدة من اللاعبين الذين تألقوا في الفترة السابقة رغم أن عددهم قليل ومحدود.

4 - آراء مدربين

من جهته، قال بدر حارب اللاعب والإداري الأسبق لفريق الوصل، إنه لا حرج في أن يطلب المدرب بينتو آراء مدربي الأندية تجاه بعض اللاعبين في حال أراد معرفة مزيد من التفاصيل حول أسماء معينة.

5 - دراسة شاملة

ولفت بدر حارب إلى أنه يجب على المدرب إجراء دراسة شاملة عن المنتخبات التي تقابل معها «الأبيض» في لقاءات سابقة أبرزها منتخبات فيتنام وتايلند وماليزيا باعتبارها أقوى المنتخبات في المجموعة، وأن يضع الجهاز الفني هذه المنتخبات تحت المجهر ويتابعها عن كثب كونها منتخبات متطورة فنياً متمنياً التوفيق لـ «الأبيض» في مشوار التصفيات وتقديم أفضل النتائج لتحقيق حلم الوصول إلى المونديال.

6 - توازن بين اللاعبين

ووجه المدرب عبد المجيد النمر المحاضر الآسيوي، نصيحتين إلى مدرب منتخبنا الوطني، الأولى عدم المبالغة في الزج باللاعبين الشباب وخلق توازن بين عاملي الخبرة والشباب مع التركيز على اللاعبين الذين شاركوا ضمن التشكيلة الأساسية مع أنديتهم في الفترة الأخيرة والسعي إلى الاستقرار على التشكيلة المناسبة.

7 - دفاع «الأبيض»

وتتمثل النصيحة الثانية في التركيز وتسليط الضوء على المنظومة الدفاعية للمنتخب بصورة عامة ثم الانتقال للبحث عن الحلول على مستوى الشق الهجومي الذي يملك فيه مجموعة من الخيارات في ظل وجود كايو كانيدو وفابيو ليما وسبيستيان تيغالي، إلى جانب وجود عمر عبد الرحمن.

متمنياً التوفيق لمنتخبنا الوطني في مشواره المقبل ولمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وللجنة المنتخبات التي يرأسها يوسف حسين السهلاوي، ولكل لاعبي الأبيض والجهاز الفني بقيادة المدرب بينتو.

8 - استغلال روح التحدي

وقال بدر أحمد الحمادي، عضو شركة الكرة في نادي الشارقة مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين، إن المرحلة المقبلة تعتبر في غاية الأهمية أمام «الأبيض»، وإن على بينتو استغلال روح التحدي لدى لاعبي الأبيض عاشق التحديات من أجل نيل 12 نقطة تعزز مهمته في مشوار التصفيات للتأهل إلى الدور المقبل، ويحتاج منتخبنا إلى تضافر الجهود وتكاتف الجميع من أجل تحقيق الهدف المنشود بقيادة المدرب بينتو.

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