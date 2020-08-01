التدريبات ألغت رحلة «جابر» البحرية

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

أكد يوسف جابر مدافع شباب الأهلي، أن طقوس عيد الأضحى هذا العام تختلف تماماً عن الأعياد السابقة، وأبرز تلك التغييرات، عدم الخروج في الرحلة البحرية التي تعود على القيام بها مع الأصدقاء طوال أيام العيد.

قال يوسف: «تعودنا في عيدي الفطر والأضحى على اللقاءات العائلية، وزيارات الأهل في أكثر من بيت، والالتقاء بأطفال العائلة، ومشاركتهم فرحة العيد، ولكن عيد الأضحى الحالي نعيش ظروفاً مخالفة تتشابه بما عشناه في عيد الفطر الأخير، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، وبالتالي ستكون الزيارات قاصرة على الأسرة فقط، ومن دون تجمعات كبيرة، مع اتباع الإجراءات الصحية اللازمة».

وأضاف: «تعودت في الأعياد السابقة، على الخروج مع شقيقي محمد جابر لاعب شباب الأهلي أيضاً، وعدد من الأصدقاء في رحلة بحرية طوال 3 أو 4 أيام تقريباً هي مدة إجازة عيد الأضحى، ولكن هذا الأمر لن يحدث هذا العيد، لأنني وشقيقي مرتبطان بالعودة إلى التدريبات غداً السبت، إذ منحنا الجهاز الفني إجازة أمس واليوم فقط، لقضاء أول أيام عيد الأضحى مع العائلة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز