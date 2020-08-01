الذيد يسدل الستار على فعالياته الصيفية

المصدر: (الذيد -البيان الرياضي)

أسدل نادي الذيد الرياضي الستار على فعالياته الصيفية لصيف نادي الذيد التي حققت نجاحاً كبيراً على مستوى الدولة بعد الطرح المتكامل لمنظومة نوعية بدأت من الخامس من شهر يوليو الماضي وتواصلت على مدى شهر بباقة متنوعة من الفعاليات وصلت إلى خمس عشرة فعالية استهدفت الأطفال والشباب والمعاقين وأفراد المجتمع كافة.

ووفّر النشاط الصيفي لنادي الذيد والذي أقيم تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي أجواءً مميزة للمشاركين من مختلف الأعمار عبر فتح المجال لهم لتنافسات رياضية مختلفة وثقافية وفنية بجانب المشاهدات المرئية والبرامج التي حققت حالة من الشغف في نفوسهم وجسّد نوعاً من التحدي على أدائهم الأمر الذي أكسب نشاط نادي الذيد وفق تأكيد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد بأنه حقق للمشاركين حماساً منقطع النظير ونجاحاً كبيراً يستحق التقدير.

وتضمنت باقة الفعاليات التي جرى تنظيمها من خلال منصة النادي على قناة اليوتيوب والتليجرام وذلك بعد أن أعدت اللجنة الثقافية والمجتمعية في نادي الذيد عدداً من الأنشطة والفعاليات لتقوم اللجنة الإعلامية في النادي ببثها على مدى ساعتين يومياً وورشات عمل تثقيفية وتوعوية كما تم تنظيم ورش حرفية وبرامج رياضية لرفع مستوى الوعي عن طريق النشاط البدني والغذاء الصحي بصورة جديدة مبتكرة وممتعة.

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