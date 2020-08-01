«النظام» مطلب أساسي للاتحادات قبل الانتخابات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حدد اتحاد كرة اليد الأربعاء المقبل موعداً لعقد ورشة عمل لمراجعة الصيغة القانونية النهائية للنظام الأساسي الجديد للاتحاد، وسيتم تحديد توقيت ومكان الاجتماع في وقت لاحق، وخاطب الأندية الـ16 المنضوية تحت مظلة الاتحاد بتسمية ممثليها لحضور هذه الورشة، مع التنويه لأن يكون الممثل ممن يمتلكون الخبرة القانونية، وأن تصل الترشيحات للاتحاد يوم الاثنين الموافق الثالث من هذا الشهر لترشيح الأسماء.

كما حدد الأربعاء الموافق 12 أغسطس الجاري موعداً لعقد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد النظام الأساسي بعد أن يتم صياغته من قبل ورشة عمل الخبراء.

صياغة جديدة

جاء ذلك التوجه بعقد ورشة عمل لصياغة جديدة لبعض مواد النظام الأساسي للاتحاد والتي لم تلق القبول من عديد ممثلي الأندية، بما فيهم ممثل الهيئة العامة للرياضة وبموافقة اتحاد اللعبة على تأجيل البت في اعتماد النظام الأساسي للاتحاد خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي عقدت الأربعاء الماضي بفندق كونتيننتال «فيستيفال ستي» بدبي، حيث اعتبر الكثير من ممثلي الأندية عدم صوابية الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

اعتراض علني

كما شهدت الجمعية رفض عدد من الأندية وبمقدمتها نادي شباب الأهلي حول عملية التصويت لعدد من الأندية الجديدة والتي تأخذ صفة الأندية المساندة لعدم مرور موسمين رياضيين ليكتسبوا صفة العضو العامل بالاتحاد وبذلك يحق لهم التصويت، هذا إلى جانب أن بعض الأندية قدمت اعتراضها على بعض مواد النظام والذي لم يتماش مع الميثاق الأولمبي ولا حتى لوائح الاتحاد الدولي، وخاصة أن النظام يتضمن مواد فيها تدخل من الهيئة العامة للرياضة، وتعتبر هيئة الرياضة جهة حكومية، بينما تقع مسؤولية الاتحاد الأهلية وفق اللوائح الجديد تحت مسؤولية اللجنة الأولمبية الوطنية.

اعتراف بالتقصير

وأخيراً وفق هذه المعطيات أقر محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد بوجود أخطاء في بعض مواد القانون والذي اعتبره صحيحاً بنسبة 80% ولا بد من تصويب لها وفق اللوائح الجديدة، وثمن التفاعل من الأندية مع الاتحاد وأشاد بما قدمه محمد علي العامري ممثل الوصل بطرح العديد من الأفكار والتي وضعت النقاط على الحروف بمنطق التطوير والأفضل.

العامري رئيساً

ومنح مجلس إدارة الاتحاد ووافق الجميع على تكليف محمد علي العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل برئاسة لجنة الانتخابات المقبلة والمقترح الجديد للنظام الأساسي، وأعلن العامري عنهم مباشرة وهم حمدان الزيودي ومحمد كاهور وحسن المرزوقي ويوسف احمد عبد الله وجميعهم من أصحاب الخبرات وخاصة القانونية بصياغة مثل هذه النصوص من المواد ومن ثم يتم دعوة جديدة للجمعية العمومية لاعتماد النظام الأساسي وإجراء الانتخابات الدورة الجديدة.

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