العلويني من بوخارست إلى دبي

المصدر: (تونس - البيان الرياضي)

وقع اللاعب الدولي لكرة اليد كمال العلويني لـ «العميد» الإماراتي نادي النصر لمدة موسمين لقاء 300 ألف دولار، وفقاً لوسائل الإعلام الرومانية.

وكان العلويني يلعب لدينامو بوخارست الروماني الذي توج معه محلياً في مناسبتين كما ترشح الفريق لأول مرة في تاريخه إلى بطولة أوروبا للأندية، وتم اختيار اللاعب كأفضل وسط ميدان في الدوري الروماني لكرة اليد. ويبلغ كمال العلويني من العمر 33 سنة ويعد واحداً من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم كرة اليد التونسية، ولعب للترجي التونسي وتوج معه بعدة القاب محلية وعربية وأفريقية.

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