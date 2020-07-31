4 محاربين يصعب تخطّيهم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الحساب الرسمي لرابطة دوري المحترفين لكرة القدم، الرباعي الدفاعي الصربي ميلوس كوسانوفيتش لاعب الجزيرة، ويوسف جابر لاعب شباب الأهلي، والحسن صالح لاعب الشارقة، وإسماعيل أحمد لاعب العين، ليطلق عليهم «المحاربون».

وعلّقت الرابطة على صور اللاعبين الأربعة بعدما أضافت عليهم لمسة المحاربين من دروع تحمل شعارات أنديتهم: «محاربون من الصعب أن تتخطاهم.. من الأفضل بينهم؟»

ويستعد لاعبو دورينا حالياً إلى العودة لانطلاقة موسم جديد مطلع سبتمبر المقبل، من خلال عدد من المعسكرات الداخلية، وهناك ترتيبات خاصة لإقامة عدد من المباريات الودية في ما بين أنديتنا، مع صعوبة السفر إلى الخارج لإقامة معسكرات خارجية.

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