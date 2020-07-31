«فرسان دبي».. استعداد وأبواب مغلقة

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

حصل الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي على إجازة قصيرة في عيد الأضحى، واكتفى الجهاز الفني بقيادة الإسباني غيرارد زارغوسا، بمنح اللاعبين إجازة لمدة يومين فقط الخميس والجمعة.

ويعود بعدها الفريق إلى التدريبات غداً بأبواب مغلقة أمام الجميع، بانتظام تحضيراً للموسم المقبل، في الوقت الذي لم تتضح فيه حتى الآن الصورة النهائية بالنسبة لخطة إكمال التحضيرات للموسم الجديد، مع دراسة مستمرة من شركة شباب الأهلي للكرة، لإمكانية إقامة معسكر خارجي.

كما تنتظر إدارة شباب الأهلي وصول بروتوكول المباريات، للاتفاق على خوض مواجهات ودية، خلال الشهر المقبل، وهو الأمر الذي أدى لإلغاء المباراة الودية، التي كانت مقررة أمام حتا أمس.

الجدير بالذكر أن شباب الأهلي، النادي الوحيد في الدولة، والذي لا يسمح بحضور أي إعلام لتدريباته، كما لم ينشر أي صور أو فيديوهات أو أخبار عبر حساباته الرسمية، بما فيها أخبار التجديد مع عدد من لاعبيه، ويتم التعرف على أخبار النادي، من خلال بعض التسريبات، التي تصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي للجماهير.

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