ثلاثي الساحل الشرقي يُنهي المرحلة الأولى من الإعداد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أنهت أندية المنطقة الشرقية، على رأسها كلباء والفجيرة وخورفكان، وهى الفرق المشاركة في مسابقة دوري الخليج العربي، المرحلة الأولى من الإعداد، وذلك وفقاً لبروتوكول اتحاد كرة القدم، وصاحب التدريبات التي استمرت لأكثر من أسبوعين التزام وتباعد تام من قبل اللاعبين، وقامت الأجهزة الفنية والإدارية بتوزيع اللاعبين على أكثر من ملعب، كما حدث في كلباء والفجيرة.

تعاقدات

وأما على صعيد التعاقدات، فقد ضرب خورفكان المثل في ضم اللاعبين المواطنين والمقيمين الذين تجاوزوا العشرة بعد انضمام كل من درويش محمد من دبا الفجيرة وخالد عبدالله المدافع القادم من الفجيرة إلى جانب ثنائي النصر عامر مبارك.

وخالد جلال وكلاهما في خانة لاعب الارتكاز كما تعاقدت شركة كرة القدم مع جناح الشارقة عمر جمعة مهاجم الشارقة وحارس حتا السابق عبيد ثاني وكسب النادي توقيع لاعب العين فلاح وليد في صفقة ستفيد نسور خورفكان كثيراً وذلك نسبة لما يتمتع به لاعب المنتخب الأولمبي من إمكانات وأيضاً وقع اللاعب السوداني وليد سراج المُعار من العين في كشوفات النسور بصفة مقيم لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

وفيما يتعلق بالأجانب فقد نجحت شركة خورفكان في كسب توقيع الكولومبي الخطير اورلاندو بيريو مهاجم فريق فلامنغو البرازيلي والذي يعد من افضل اللاعبين في الخط الأمامي.

انتدابات النمور

وفي أروقة كلباء فقد جددت شركة كرة القدم عقود عدد من اللاعبين على رأسهم عبد السلام محمد والبرازيلي وليان «مقيم» والمصري أسامة الشال وكسب النادي توقيع اللاعب وليد عمبر في صفقة انتقال حر، وانضم أيضاً المدافع غبراييل سانتيني لصفوف النمور قادماً من مسافي والمصري احمد لطفي وتمكنت الشركة من استقطاب مدافع الفجيرة فهد سبيل ولاعب ومدافع عجمان محمد سبيل إلى جانب التوقيع مع اللاعب المميز محمد الشحي قادماً من الشارقة

وتسعى الشركة إلى التعاقد مع الأجنبي الرابع بعد انتهاء إعارة لاعب الشارقة البرازيلي قوميز.

البحث مستمر

وفي الفجيرة فلا تزال شركة كرة القدم تبحث عن أجانب بعد تأكد رحيل الرباعي الذي تواجد مع الفريق خلال الموسم الأخير الذي تم إلغاؤه بسبب تفشي جائحة كورونا. حيث غادر الثلاثي البرازيلي جيفرسون وغبراييل وجوناثان كشوفات الفريق بالتراضي إلى جانب الغاني اسانتي والذي تواجد خلال تدريبات الفريق الأخيرة التي قادها الصربي جوران.

وكان الفجيرة قد ضم عدداً من اللاعبين على رأسهم العراقي محمد مصطفى قادماً من دبا الحصن إلى جانب عبد الله الواحدي وعبدالله المطروشي فضلاً عن تجديد عقود الحارس عبد الله التميمي «بوفون» وزميليه صالح ربيع واحمد خاطر وعبد الله النوبي وموفتاي وأبوبكر تايغر.

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