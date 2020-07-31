كلباء يعير الكندي إلى دبا الحصن

المصدر: (كلباء – محمد فضل)

أعار نادي اتحاد كلباء لاعبه إبراهيم الكندي لصفوف دبا الحصن ليواصل الأخير تدعيم صفوفه بأبرز الصفقات بعد أن ضم قبل أيام العماني محمد المربوعي أيضاً على سبيل الإعارة قادماً من الشارقة.

وانضم لكشوفات الفريق الأول للكرة بدبا الحصن 5 لاعبين هم: عبدالله عقيل، فيصل سالمين، إبراهيم الكندي، عدنان بيشوه، أمجد السيد ويشرف على تدريب الحصن البرتغالي روي أنطونيو مدرب رديف فريق الشارقة السابق الذي اعلن عزمه إعادة أمجاد النادي الحصناوي ووضع الفريق مع مصاف دوري الخليج العربي مع نهاية مباريات الموسم الكروي الجديد 2021-2020.

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