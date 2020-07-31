التشجيع في الصين من غرف الفنادق

المصدر: (بكين - وكالات)

وجد بعض المشجعين الصينيين حلاً لمواجهة الأبواب الموصدة، التي فرضها انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك عبر استئجار غرف في فندق مجاور لأحد الملاعب، التي تم اختيارها لاستضافة مباريات كرة القدم منذ استئناف المنافسات السبت.

وملأ أنصار فريقي شنغهاي سيبغ وتيانجين تيدا فندق سبورتس إنترناشونال في كونشان (شرق) لمتابعة المواجهة بين الفريقين، والتي تغنت خلالها جماهير شنغهاي سيبغ بفوز فريقها 3 - 1 بينها ثنائية للبرازيلي ريكاردو لوبيش.

ويعتبر ملعب كونشان إحدى المنشآت التي تم اختيارها لاستضافة منافسات هذا الموسم، الذي تأخر انطلاقه لمدة خمسة أشهر بسبب وباء (كوفيد 19)، وتحديداً السبت من دون جماهير في منطقتي سوتشو وداليان.

وكان سام وانغ، عضو مجموعة ألتراس نادي تيدا، من بين مئات المشجعين من كلا الفريقين، الذين كانوا يشجعون عبر غرفهم وقاموا بفتح النوافذ للحصول على رؤية أفضل للمباراة.

وأكد وانغ أن المسؤولين حاولوا تغطية النوافذ لكنهم استسلموا في النهاية. وتم تصوير مشجع لفريق سيبغ وهو يقرع طبلاً في نافذة غرفته. وقال «لقد سمعنا اللاعبون بوضوح، حتى إنهم كانوا يرغبون في تحيتنا بعد المباراة لكن الحكم أوقفهم».

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