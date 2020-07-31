3 أيام إجازة عيد الجزيرة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

منح المدير الفني للجزيرة مارسيل كايزر، فريق الكرة الأول، راحة لمدة 3 أيام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يدشن الفريق تدريباته اعتباراً من الأحد المقبل على الملعب الفرعي بفندق قصر الإمارات، وبمشاركة لاعبيه الدوليين القادمين من معسكر المنتخب الوطني المختتم في العين، استعداداً للتصفيات المشتركة كأس العالم 2022، وآسيا 2023، والتي تدشن باستضافة إندونيسيا 8 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر انخراط كامل للدوليين في تدريبات الفريق الجماعية، علي خصيف، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، خلفان مبارك، خليفة الحمادي، عبدالله رمضان.

حيث حرص الجهاز الفني على إخضاعهم لتمارين استشفائية، وقد ثمن مارسيل كايزر الإيجابيات التي حصل عليها لاعبو الجزيرة الدوليون، خلال معسكر المنتخب الوطني، وقال: الدوليون شاركوا في تدريبات جماعية، على عكس تدريباتنا، والتي تجرى ضمن مجموعات، وتشكيلات، تنفيذاً للتدابير الاحترازية المعتمدة من رابطة المحترفين واتحاد الكرة.

موهبة

في السياق نفسه يوجد خاطر سبيت خاطر، لاعب الشباب 18 عاماً، ضمن تدريبات الجزيرة الجماعية، وقد شارك «الموهبة الصغيرة» لدقائق معدودة، خلال منافسات كأس الخليج العربي للموسم، تمهيداً لمنحه الفرصة تدريجياً، للمشاركة مع الفريق الأول.

وتماشياً مع سياسة إدارة نادي الجزيرة بتوفير احتياجات الفريق من أكاديمية النادي، ومنح الفرصة لصغار اللاعبين بزيادة دقائق اللعب، خصوصاً في منافسات كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما ظهر في التدريبات الجماعية للجزيرة لاعب الوسط سلطان الغافري، والذي لم يحالفه الحظ في الموسم المُلغى، وتغيب بشكل كبير بسبب الإصابة، وفي حال رجوعه وإعداده بدنياً وذهنياً سيصبح ضمن الخيارات المتاحة للجهاز الفني في خط الوسط.

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