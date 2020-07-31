أكاديمية أوروبية لعيون المراحل السنية في دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

أعلن إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن توجه ناديه مستقبلاً إلى إنشاء أكاديمية بمواصفات أوروبية للإشراف فنياً وبدنياً على فرق المراحل السنية بالنادي، وذلك لضمان سلامة القاعدة والاهتمام باللاعبين الصغار والناشئين، ليكونوا أكبر دعامة للفريق الأول وللمنتخبات الوطنية في قادم الأعوام.

وكشف الدرمكي اتجاههم كذلك للتعاقد مع 7 مدربين، معظمهم من إيطاليا وإسبانيا يكونون بمثابة مشرفين على الأكاديمية، مع وجود عدد من المدربين المواطنين الذين سيتم التعاقد معهم أيضاً.

وقال الدرمكي: إن سلامة القاعدة تظل الشغل الشاغل للإدارة الحصناوية، موجهاً الشكر لمجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي، وذلك لاهتمامه المتواصل وزيارته المتكررة لكل أندية الإمارة، وتذليل عقباتها وحلحلة مشاكلها حتى تؤدي دورها المنوط بها.

ترقّب

وفي ما يتعلق بالفريق الأول للكرة بنادي دبا الحصن قال الدرمكي: إن النية تتجه لإقامة معسكر داخلي يسبق انطلاق مسابقات أندية الهواة، ولم نستقر بعد على مقر المعسكر، والذي سيكون إما في دبي وإما الشارقة وحال زوال الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، فبالتأكيد سيكون التفكير في المعسكر الخارجي، حيث نفضل إقامة المعسكر في دولة من ثلاث دول هي مصر وصربيا والبوسنة.

وأشار إلى أن التوجه العام داخل أروقة النادي يسير للتعاقد مع محترفين عرب أو أفارقه دون غيرهم من الجنسيات الأخرى.

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