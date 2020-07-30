عبدالرحمن يوسف.. جديد "العميد" في العيد

المصدر: دبي-علي الظاهري

أعلن نادي النصر، عن تعاقده مع اللاعب عبدالرحمن يوسف لمدة 3 مواسم قادماً من نادي الظفرة، وتقدم مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم، على حسن التعامل والتعاون والتعامل بإحترافية في إجراءات انتقال اللاعب إلى صفوف النصر. وتعتبر صفقة "العيد" مع عبدالرحمن يوسف "27 عاماً"، هي الثالثة لـ "العميد" في فترة الإنتقالات الصيفية بعد ضمه في وقت سابق سبيستيان تيجالي من الوحدة وريان مينديز من الشارقة.

يذكر أن عبدالرحمن شارك في 18 مباراة الموسم الماضي بواقع 12 مباراة في دوري الخليج العربي و6 مباريات في مسابقة كأس الخليج العربي، وكان عقده مع الظفرة يمتد لغاية 2023

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