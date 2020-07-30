بني ياس يضم الموهبة الأرجنتينية خيمينيز

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أعلنت رسميا، شركة نادي بني ياس لكرة القدم، عن إتمام إجراراءت التعاقد، مع الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز 24 عام، ويلعب صانع ألعاب وجناح أيمن وأيسر، وقد شارك في الدوري الأرجنتيني بالعام الماضي مع نادي أرسنال سارندي معاراً من نادي تالريس، وقد تم اختياره كأفضل صانع ألعاب خلال الموسم الرياضي في الأرجنتين.

والجدير بالذكر أنه تم أيضا، اختياره ضمن تشكيلة الموسم المثالية في الدوري الأرجنتيني لموسم 2019/2020 بجانب نجوم مميزين مثل تيفيز وذلك بعد مشاركته في 22 مباراة، سجل فيهم 7 اهداف وصناعة 4 فرص مباشرة للتسجيل.

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